Як режим у Росії перейшов у формат ручного управління

Цей двічі судимий герой Росії, попри накладені на нього санкції США, ЄС, Австралії та інших країн, демонструє амбіції, що перевищують повноваження будь-якого чиновника Росії.

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Пригожин є порученцем Кремля у "делікатних" питаннях, які залишають сліди воєнних злочинів в Україні, Сирії, країнах Африки. За законами Росії будь-яка ПВК, зокрема і "Вагнера", є незаконною. Але це не заважає міноборони враховувати інтереси найманців, надаючи Пригожину авіацію, танки та артилерію.

Зухвалість і самовпевненість Пригожина засвідчила позасудова кара найманця ПВК Євгєнія Нужина, який після українського полону був переданий Росії у межах обміну. Того вбили кувалдою, зафіксувавши на відео процес страти. "Нєту тєла – нєту дєла", – цинічно прокоментував вбивство Пригожин, упиваючись безкарністю. За словами російської правозахисниці Ольги Романової, у ПВК "Вагнера" стратили не менше 40 осіб, які брали участь у війні в Україні.

Зліт рецидивіста пояснюють його соціальною близькістю до Путіна. Це – знак Кремля Заходу, який пояснює, що такі маркери тепер – еталонні для Росії. Одним із результатів агресії проти України стало заміщення у Росії законних інститутів влади незаконними. Режим перейшов у формат ручного управління Путіним та його довіреними особами, зокрема Пригожиним.

Той сформував інститут, що має формальні ознаки держави – армію, фінанси, політичний вплив. Де-факто держава поділилася з Пригожиним правами на насильство та "правосуддя". Опозиційний журналіст Невзоров називає Пригожина фігурою федерального значення, здатною впливати на події та політику Росії.

Які плани у Кремля на Пригожина

Російське медіа "Медуза" пише, що влада готує Пригожину політичний проєкт. Він буде заснований на різкій антиелітній та антизахідній риториці, близькій малоосвіченим та чисельним масам Росії. Це має вмонтувати позасистемного Пригожина у російську політику, зробивши його зіркою мейнстриму.

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При цьому попри легалізацію Пригожина в Росії, в очах цивілізованого світу він залишиться терористом. Бо незаконно веде бойові дії у всьому світі. Відтак у міжнародної спільноти виникає чергова дилема у відносинах з Росією. Адже ПВК, що представляє у світі Росію і має у цій країні колосальний вплив, є терористичною організацією, що наближається до масштабів Аль-Каїди. А Росія, підтримуючи її своїми ресурсами, перетворюється на фактичного, а не формального спонсора тероризму.

Як вагнерівці вплинуть на визнання Росії державою-спонсоркою тероризму

Досі США, Британія, Німеччина, Іспанія та інші країни утримувалися від визнання Росії державою-спонсором тероризму. "Вагнер" змінив ситуацію. Росію вже офіційно визнали державою-спонсором тероризму Європарламент та Парламентська асамблея НАТО. Це розв'язує руки іншим великим гравцям.

Європейські аналітики розглядають кілька варіантів подальшого реагування. Один із них – надання ПВК "Вагнера" статусу терористичної організації. На першому етапі це може бути рішення неофіційних міжнародних організацій. А далі будуть висновки формалізованих політичних інститутів.

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Інсайдери припускають, що перший крок можуть зробити на майданчику ініціативи ICoCA (Міжнародна асоціація кодексу поведінки). Цей впливовий світовий форум оцінює відповідність послуг приватних охоронних компаній міжнародному гуманітарному праву. Експерти ICoCA мають юридичне право оцінювати суб'єкти, які надають послуги безпеки, у рамках узгодженого ключовими гравцями Кодексу. Адже ПВК "Вагнер" у дотерористичний період була охоронною компанією.

За нашою інформацією, в Асоціації готові оголосити організацію терористичною за сукупністю ознак. Ця оцінка стане маркером для світової спільноти, з огляду на вплив ICoCA на процеси безпеки. Надання банді Пригожина терористичного статусу перекине місток до аналогічного кроку до Росії.

Можна припустити, що міжнародним елітам буде складніше уникати теми визнання Росії державою-спонсором тероризму. Оскільки Москва наривається на таке рішення, користуючись послугами терористичної організації та надаючи їй максимальну допомогу.

Юридичні визначення з боку міжнародної ініціативи стануть каменем у фундаменті глобального правового рішення про визнання Росію державою, яка спонсорує тероризм. Таке рішення можуть розглянути міжнародні організації, що визначають світовий правопорядок, а також окремі держави. Після цього Росія стане жалюгідним покидьком, якого викинули за межі цивілізованої політики та економіки.