Як ЄС фінансував Росію до війни
Німецький міністр фінансів в новорічному тексті для Financial Times пишається тим, що бізнес зменшив споживання на 20%. Він впевнено заявляє, що знає, як запобігти "колапсу індустріального виробництва" під час енергетичної кризи.
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Європейський союз виділяє 255 мільярдів євро на те, щоб реалізувати план Re-Power EU: спосіб ще більше зменшити залежність від Росії. 8 з 10 європейців підтримують цей курс. Вони розуміють, що енергетична криза викликана саме росіянами.
Все це рік тому і справді видавалося фантастикою. Просто згадаймо січень 2021.
Не дивно, що російські стратеги були переконані: після вторгнення в Україну ніхто не ризикне відмовитися від дешевого ресурсу. В перші тижні війни так і було: перші "санкції з пекла" не чіпали енергетику.
Європейці запанікували, коли усвідомили, що наробили
Перші поїздки з переконанням в тому, що Росію треба душити фінансово, ми почали ще в березні. Команда дипломатів, урядовців та експертів, яким не треба було ні в кого запитувати "що робити", знала, куди їхати й з ким говорити.
У Берліні та Брюсселі відчувалась неприхована паніка. Політики та урядовці визнавали, що припустилися помилки, але боялися зробити будь-які різкі кроки. Пройшло пів року і європейці прийшли до тями, з допомогою адміністрації Байдена і наших аргументів та обрахунків.
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Європейці знайшли спосіб замінити нафтові поставки. Саме нафта давала росіянам левову частину прибутків. Обмеження ціни на неї не шкодять Європі, але вже наступного року спричинять падіння видобутку в Росії наполовину. Це вб'є значну частину бюджету і заодно знищить кілька регіонів, залежних від видобутку. Російський газ санкціонував сам себе, шантажем та вибухами на власному газогоні. Ніхто більше не буде з ними працювати, "Газпром" не повернеться на європейський ринок.
І хоч цього року Росія заробила свої 120 мільярдів в ЄС, наступний – буде для неї голодним. Нафта дешева, газ нікуди дівати. Під загрозою – вдумайтесь – третина російського федерального бюджету. Це за оптимістичними для росіян прогнозами, хоч реальних цифр немає – засекречені.
Це ще не матиме вирішального значення для ходу війни. Коли в російській сім'ї стає менше грошей, то не тато не припиняє пити, а діти менше їдять. Але з кожним роком наш ворог буде слабшим, енергетичної зброї вже немає і не буде.
На Європу чекає енергетична ломка
Що далі? Ще складніша робота. Російських енергетичних шахраїв не можна недооцінювати, як не можна недооцінювати військових. Наступного року Європу чекає продовження енергетичної кризи – ломка відмови від дешевого палива буде тривати.
Важливою датою стане 5 лютого – початок санкцій проти російських нафтопродуктів. Росія сподівається на контрнаступ. В цей момент активізуються всі російські агенти, частина європейського бізнесу та політики на кшталт Орбана.
Нам потрібно буде потримати за ручку кожен уряд і заспокоїти, що паливна криза це не страшно, ми її проходили й навіть стали сильнішими.
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Домогтися санкцій в цій сфері буде ще складніше, ніж в нафті та газі, але ж ми показали, що вміємо досягати неможливого. Всі команди – дипломати, політики, аналітики, експерти – потроху переходять з успішного спринту в успішний марафон. Є і сили, і настрій боротися.
Україна повинна проводити енергетичні реформи
Ну, і найскладніше – домашнє завдання. Бо санкції це про те, як душити ворога, а для відбудови сучасної, нової енергетичної інфраструктури потрібні живі інвестиції. Щоб гроші прийшли в Україну, ми маємо продемонструвати на своєму прикладі, що готові проводити енергетичні реформи.
Не тільки контролювати олігархів, але і робити власну енергетичну систему прозорою та підзвітною. Призначати незалежних управлінців, допомагати грошима тільки бідним. А ще економити енергію, як це почали робити німці та європейці.
Дуже багато завдань попереду, але я б уже не назвала їх "неможливими".