Насправді Путін просто не в силі зіпсувати Різдво
Така любов до православних у Путіна проявилася відразу після розмови з відомим поборником християнства – Реджепом Ердоганом.
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По-перше, радимо Владіміру Путіну купити календар. Різдво насправді вже пройшло.
По-друге. Чомусь, коли православні у Києві святкували Новий рік, то Путін зі штанців і свого броніка вистрибував, тільки б сплюндрувати і зіпсувати свято. А тут раптом "треба нормально відсвяткувати". Так і сказав би "нема більше ракет, не можу зіпсувати ще і Різдво". Чесніше було б.
Чи зможе ця пропозиція перетягнути Захід на сторону Росії
Що означає пропозиція Путіна? По-перше, що "силушки" вже нема. З липня Росія активізувала все і всіх, щоб добитися зупинки вогню і фіксації здобутих результатів. Це – ще один прояв. Путін буде використовувати його, щоб роздати методички своїм агентам зі словами: "Дивіться, ми за мир. Це українці кровожерливі й хочуть крові християнських дітей".
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Чи допоможе це Путіну перетягнути громадську думку на Заході на свій бік? Навряд, але він все одно спробує.
По-друге, це демонстрація товаришу Сі Цзіньпіну: "Батя, я стараюсь". Але поки старається мало. Треба більше західних танків, щоб він постарався по-справжньому. Тоді й буде справжній мир, а не лицемірна пропозиція: "Давайте вбивати вже після свят".