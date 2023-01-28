По словам Франциска, то, что некоторые католические епископы поддерживают дискриминационные гомофобные законы, можно назвать грехом. Однако он также отметил, что таким священнослужителям нужно время, чтобы принять инаковость гомосексуальных людей. Понтифик констатировал, что они пройдут процесс обращение.

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Геев и лесбиянок нужно приветствовать и уважать

Кроме того, Папа Римский процитировал отрывок из Катехизиса Католической Церкви. В нем говорится, что гомосексуальных мужчин нужно приветствовать и уважать и ни в коем случае нельзя их маргинализировать или дискриминировать.

Мы все дети Бога, и Бог любит нас такими, какие мы есть. За силу, что каждый из нас за нее борется, за свое достоинство,

– констатировал глава Католической церкви.

Известно, что такие заявления понтифик совершил накануне поездки в страны Африки, где, как известно, в определенных кранах за гомосексуальные связи могут даже "наказать" смертной казнью.

Обратите внимание! В нашем мире существует около 67 стран, криминализирующих однополые отношения. Как отмечает The Human Dignity Trust, в 11 из таких государств уже существует или планирует быть введена смертная казнь за такие "преступления". В то же время эксперты отмечают, что даже там, где эти законы не соблюдаются, существует преследование, стигматизация и насилие в отношении ЛГБТ людей.

Украина двигается в сторону толерантности к ЛГБТ