Глава ПЦУ Эпифаний сообщил, что на встрече Папу попросили продлить молитву об Украине и борьбу за правду. Папа заверил, что молится за Украину.

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Благодарю вас за это ваше единство, это для меня много значит. Это похоже на детей в семье, где один есть там, другой – где-то, но когда мама больна, все собираются вместе,

– сказал Франциск.



Папа Римский встретился с главами украинских церквей / Фото Vatican News

Он отметил, что в этом случае речь не идет о еврейской, исламской, христианской, православной или католической Украине, но о "маме Украины", ради которой все сплачиваются вместе.

Як ВРЦіРО ми справді зібрані разом подібно до дітей, що збираються звідусіль, коли хворіє мати. Таку аналогію вжив Папа Франциск під час нашої зустрічі сьогодні ранком. Ми є різні, але наша Мати - Україна. Просили Папу продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду. pic.twitter.com/6T4KTUj6yZ — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) January 25, 2023

Не сомневайтесь, я молюсь о вас! Ношу вас в моем сердце и умоляю Бога, чтобы Он помиловал этот столь отважный народ!

– подчеркнул Франциск.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук, в свою очередь, сообщил, что во время встречи передал Папе списки пленных медиков. Также он поблагодарил Папу за письмо к украинскому народу, его духовную близость с нашим народом-мучеником, гуманитарную солидарность и международную поддержку Украины.



Встреча глав украинских церквей / Фото Vatican News

Франциск заверил, что "он есть с нами в попытке освободить пленных и политических заключенных и утвердил, что молится за Украину каждый день".