За словами Франциска, те, що деякі католицькі єпископи підтримують дискримінаційні гомофобні закони, можна найменувати гріхом. Проте він також зауважив, що таким священнослужителям потрібен час, аби прийняти інакшість гомосексуальних людей. Понтифік констатував, що вони пройдуть процес навернення.

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Геїв та лесбійок потрібно вітати та поважати

Власне, окрім того, Папа Римський процитував уривок з Катехизису Католицької Церкви. У ньому йдеться про те, що гомосексуальних чоловіків потрібно вітати та поважати та в жодному разі не можна їх маргіналізувати чи дискримінувати.

Ми всі діти Бога, і Бог любить нас такими, які ми є. За силу, що кожен з нас за неї бореться, за свою гідність,

– констатував глава Католицької церкви.

Відомо, що такі заяви понтифік зробив напередодні поїздки до країн Африки, де, як відомо, у певних кранах за гомосексуальні зв'язки можуть навіть "покарати" смертно карою.

Зверніть увагу! У нашому світі існує близько 67 країн, що криміналізують одностатеві стосунки. Як зазначає The Human Dignity Trust, в 11 з таких держав уже існує або планує бути введена смертна кара за такі "злочини". Водночас експерти зазначають, що навіть там, де цих законів не дотримуються, існує переслідування, стигматизація та насильство щодо ЛГБТ людей.

Україна рухається у бік толерантності до ЛГБТ