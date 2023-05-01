К тому же Франциск заявил, что делает все, что якобы нужно для мира. Об этом он сообщил журналистам во время полета домой после трехдневного визита в Венгрию.

Важно Папа Римский в Венгрии обнимался с подсанкционным митрополитом РПЦ

Папа Римский снова высказался о войне в Украине

Я готов сделать все, что нужно. Сейчас идет миссия, но она еще не публичная. Когда это будет публично, я раскрою это,

– заявил Франциск.

К тому же, по мнению Папы Римского, мир всегда достигается "открытием каналов".

"Вы никогда не достигнете мира из-за закрытия… Это нелегко", – сказал понтифик.

Также Папа Римский добавил, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

На этих встречах мы не просто говорили о "Красной Шапочке". Мы говорили обо всех этих вещах. Всех интересует путь к миру,

– подчеркнул Франциск.

Скандалы с Папой Римским