Встреча прошла в Будапеште. Илларион с 2009 по 2022 годы возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата.

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Не первая встреча Франциска и Иллариона

Встреча Франциска и Иллариона состоялась в посольстве Святого Престола в Будапеште и длилась около 20 минут. Эта аудиенция не была частью официальной программы визита Папы Римского в Венгрию.

Папа Франциск приветствовал митрополита Иллариона объятиями и поцеловал его наперсный крест.



Встреча Франциска и Иллариона в Будапеште / Фото Vatican News

Впервые Франциск и Илларион встречались в марте 2013 года, когда кардинала Бергольо избрали главой католической церкви после отречения от престола Бенедикта XVI. Тогда Илларион прибыл в Ватикан как глава отдела внешних связей РПЦ.

В последний раз в должности главы отдела Илларион встречался с Папой в декабре 2021 года. Тогда они говорили о "некоторых вопросах общего беспокойства" и обязались "искать конкретные человеческие и духовные ответы".

Митрополита Иллариона в июне 2022 года уволили с занимаемой должности и отправили в Венгрию. В то же время, за поддержку вооруженной агрессии против Украины 30 сентября прошлого года Илларион попал в санкционный список СНБО.

Также в Будапеште, как сообщает издание Reuters, Папа Римский встретился с 600 украинскими беженцами Некоторые из них рассказали главе католической церкви свои истории о том, как пришлось покидать родной дом и искать убежища за границей из-за русских бомбардировок.