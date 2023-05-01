За словами Франциска, він хоче організувати зустріч з пропагандистським патріархом. Нагадаємо, що нещодавно Кіріл додумався назвати війну в Україні "святою справою".

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Папа Римський хоче зустрітися з патріархом Кірілом

Франциск заявив журналістам, що "необхідно" організувати зустріч з проросійським патріархом Кірілом. Папа Римський зауважив, що плани такої зустрічі були призупинені через війну в Україні.

Я спілкувався з патріархом Кірілом лише один раз з початку війни, 40 хвилин у Zoom,

– сказав Франциск.

Він пояснив, що спілкувався з Кірілом через митрополита Антонія, який є новим "головою відділу зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату".

Папа Римський додав, що через війну плани його зустрічі з Кірілом в Єрусалимі у червні або липні минулого року були призупинені.

"Але це доведеться зробити", – підкреслив він.

Що відомо про скандального патріарха Кіріла

У листопаді 2022 року патріарх Кіріл освятив головний храм російських вбивць.

Також нещодавно патріарх Кіріл цинічно назвав війну проти України, яку розв'язала Росія, "святою справою".

А під час Великоднього богослужіння Кіріл звернувся до українців, назвавши їх "малоросами", що живуть на "російській землі".

Скандали з Папою Римським