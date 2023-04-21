Крім цього, він виступив так званим "голубом миру" та закликав росіян відкласти свої внутрішні суперечності. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Патріарх Кіріл вчергове підтримав війну проти України
Путінський священник заявив, що російські війська в Україні воюють "за майбутнє Росії", тому закликав росіян перестати сваритися між собою та об'єднатися навколо своєї країни.
Ворожнеча один до одного схожа на зраду батьківщини,
– заявив Гундяєв.
Ба більше, Кіріл закликав росіян працювати разом, щоб "здобути силу", яку будуть боятися ті, хто "мріє про загибель землі російської". Наостанок російський патріарх сказав, що захист батьківщини є "найбільшим обов'язком і святою справою" для кожної людини. Тому після такої промови росіяни мають швидко податися у військкомати та загинути за так званий "русскій мір".
Справжня сторона цинічних заяв російського патріарха
Такі заяви путінського патріарха надто цинічно звучать на фоні масових воєнних злочинів, які вчиняють в Україні росіяни. Можна згадати обстріли Миколаївщини на Великдень, удари по храму у Нікополі, зруйнування церкви у передмісті Запоріжжя. На думку російської церкви саме це є такою "святою справою" – вбити тисячі цивільних українців, зруйнувати будинки та перетворити наше життя на суцільне пекло.
Гундяєв підтримує російські злочини в Україні
- Під час Великоднього богослужіння Кіріл звернувся до українців, назвавши їх "малоросами", що живуть на "російській землі". Він закликав їх до миру, а фактично – до капітуляції перед Росією.
- У листопаді 2022 року Гундяєв освятив головний храм російських вбивць. Під час промови він заявив, що народи Росії перебувають у боротьбі.
- Патріарх російської православної церкви Кіріл вважає, що гідність та права людини – це поняття, які нав'язав Захід. Він запропонував внести нові цінності для Росії, додавши поняття "віра", "жертовність", "любов до вітчизни".