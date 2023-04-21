Кроме того, он выступил так называемым "голубем мира" и призвал россиян отложить свои внутренние противоречия. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

Смотрите также Тайны путинского патриарха: скрывающий агент КГБ "Михайлов"

Патриарх Кирилл в очередной раз поддержал войну против Украины

Путинский священник заявил, что российские войска в Украине воюют "за будущее России", поэтому призвал россиян перестать ссориться и объединиться вокруг своей страны.

Вражда друг к другу похожа на измену родины,

– заявил Гундяев.

Более того, Кирилл призвал россиян работать вместе, чтобы "обрести силу", которую будут бояться те, кто "мечтает о гибели российской земли". Напоследок российский патриарх сказал, что защита родины является "самым большим долгом и святым делом" для каждого человека. Поэтому после такой речи россияне должны быстро отправиться в военкоматы и погибнуть за так называемый "русский мир".

Настоящая сторона циничных заявлений российского патриарха

Такие заявления путинского патриарха слишком цинично звучат на фоне массовых военных преступлений, совершаемых в Украине россиянами. Можно вспомнить обстрелы Николаевской области на Пасху, удары по храму в Никополе, разрушение церкви в пригороде Запорожья. По мнению российской церкви именно это такое "святое дело" - убить тысячи гражданских украинцев, разрушить дома и превратить нашу жизнь в сплошной ад.

Гундяев поддерживает российские преступления в Украине