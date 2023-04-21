Кроме того, он выступил так называемым "голубем мира" и призвал россиян отложить свои внутренние противоречия. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Патриарх Кирилл в очередной раз поддержал войну против Украины
Путинский священник заявил, что российские войска в Украине воюют "за будущее России", поэтому призвал россиян перестать ссориться и объединиться вокруг своей страны.
Вражда друг к другу похожа на измену родины,
– заявил Гундяев.
Более того, Кирилл призвал россиян работать вместе, чтобы "обрести силу", которую будут бояться те, кто "мечтает о гибели российской земли". Напоследок российский патриарх сказал, что защита родины является "самым большим долгом и святым делом" для каждого человека. Поэтому после такой речи россияне должны быстро отправиться в военкоматы и погибнуть за так называемый "русский мир".
Настоящая сторона циничных заявлений российского патриарха
Такие заявления путинского патриарха слишком цинично звучат на фоне массовых военных преступлений, совершаемых в Украине россиянами. Можно вспомнить обстрелы Николаевской области на Пасху, удары по храму в Никополе, разрушение церкви в пригороде Запорожья. По мнению российской церкви именно это такое "святое дело" - убить тысячи гражданских украинцев, разрушить дома и превратить нашу жизнь в сплошной ад.
Гундяев поддерживает российские преступления в Украине
- Во время Пасхального богослужения Кирилл обратился к украинцам, назвав их "малороссами", живущими на "русской земле". Он призвал их к миру, а фактически к капитуляции перед Россией.
- В ноябре 2022 года Гундяев освятил главный храм русских убийц. Во время выступления он заявил, что народы России находятся в борьбе.
- Патриарх российской православной церкви Кирилл считает, что достоинство и права человека – это понятие, которое навязал Запад. Он предложил внести новые ценности для России, добавив понятия "вера", "жертвенность", "любовь к отечеству".