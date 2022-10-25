Заявление священника сшили российские СМИ. Кирилл считает, что в список ценностей следует добавить понятие "вера", "жертвенность", "любовь к отечеству".

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"В стратегии национальной безопасности сделана попытка описать некую систему ценностей. Высшая ценность – это "жизнь"... А дальше у нас идут заимствования из западноевропейской философии: "достоинство", "права и свободы человека", – сказал священник оккупантов.

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Как отметил Кирилл, никто не отменяет права или достоинство человека. Однако нельзя это ставить сразу после жизни.

А вера, а любовь к отчизне, а жертвенность, без которой вообще немыслима наша история? Она и наше благосостояние построены, в частности, на жертвах предыдущих поколений,

– заявил Кирилл.

Он сказал, что Россия стоит на тех, кто погиб во время войны, "защищая родину", развивал экономику, потому что там тоже не обошлось без жертв. Кирилл считает, что "вечные ценности" не зависят от политиков, а их список можно постоянно расширять.

"Как же не сказать о любви к отечеству, о верности, об обязанности, о жертвенности?", – повторил Кирилл.

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