Гундяев вошел в храм в окружении сразу шести телохранителей. Ролик из российской церкви сразу разнесли по сети прокремлевские СМИ, сообщает 24 Канал.

Примечательно, что его охраняли от пришедших святить куличи прихожан, пока их военные убивали ракетами мирных украинцев.

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Патриарх Кирилл боится за свою жизнь

Когда патриарх Кирилл вошел в церковь, вокруг него находились шесть охранников. Коренастые мужчины пришли на богослужение в костюмах с галстуками, а не в церковных рясах.

На видео, обнародованном российскими пропагандистами, Гундяев произнес "Христос Воскрес!". После этого в ролике появилась физиономия Путина, соответствующего "Поистине Воскрес!".

Смотрите видео из храма РПЦ

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Следует заметить, что во время Пасхального богослужения Кирилл обратился к украинцам, назвав их "малороссами", живущими на "русской земле". Патриарх РПЦ призвал их к миру, а фактически к капитуляции перед Россией.

Также Кирилл считает, что оккупанты, разрушая украинские города и села и убивая мирных людей, борется с "новым язычеством" и научно-техническим прогрессом человечества.

Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, которое основывается на поклонении различным производным от человека – поклонению прогрессу, науке, технике,

– произнес Гундяев.

После этого он начал говорить об атеизме, который, к слову, был частью национальной идеологии СССР.

"И мы знаем, чем все закончилось", – многозначительно подытожил Кирилл.

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