По данным немецких и швейцарских СМИ, патриарх Кирилл в 1970-х годах был шпионом. Об этом издания сообщают, ссылаясь на рассекреченные данные архивов.

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Работал под псевдонимом "Михайлов"

По данным СМИ, Кирилл был советским шпионом, работая официальным представителем РПЦ при Всемирном совете церквей. Гундяев работал под псевдонимом "Михайлов" и его основной задачей было влияние на Совет, в котором было немало агентов Кремля.

В РПЦ отказались комментировать шпионское прошлое патриарха Кирилла, а Всемирный совет церквей заявил, что не располагает подобной информацией.

В то же время посольство России в Швейцарии назвало эту публикацию "примером русофобии" и отрицало опубликованную информацию.

Кирилл поддерживает войну в Украине

Патриарх Кирилл известен тем, что поддерживает войну России против Украины и убийство наших граждан. Он благословляет оккупантов на убийство украинцев и оправдывает все преступления.

Например, во время проповеди после рождественского богослужения Кирилл выдал тезис о том, что украинцы и россияне якобы "один народ" и якобы РПЦ делает все для того, чтобы "народы жили в мире". В войне Гундяев обвиняет Украину, потому что она "радикально изменила вектор своего политического и исторического развития, и этот новый вектор никак не совпадает с вектором развития России".

Кирилл продолжил, будто кто-то пытается создать "цивилизационную предпосылку для разделения людей". Более того, он цинично добавил, что "сегодня в Украине делается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом и чтобы в глазах украинцев русский народ, русские стали другим народом". Очевидно, что больше усилий к такому явлению прилагают сами россияне, ежедневно обстреливая мирные украинские города.

Далее последовали разговоры о "пропасти" между двумя "частями одного народа" и каких-то "усилиях" русской церкви. В конце концов, в России часто звучат заявления об "одном народе". Наверное, оправдывать таким образом вторжение в чужую страну очень удобно. Хотя понятно, что приемлемы такие тезисы только для граждан страны-агрессора.