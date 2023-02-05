Митрополит Сава опубликовал извинения за письмо Кириллу. Он отметил, что его письмо руководителю РПЦ было обычным сообщением, которое он отправил по протоколу. Однако это вызвало беспокойство верующих.

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"Желая окончательно прекратить какие-либо толкования формулировок в сообщении, однозначно заявляю, что я осуждаю и осуждаю преступное вторжение России в независимую Украину. Эту позицию я высказал в марте 2022 года, обратившись к России и лично к патриарху Кириллу, и просил прекратить", – подчеркнул польский митрополит.

Признал вину

Митрополит Сава извинился за письмо и сказал, что не учел сложной геополитической ситуации. Он признал свою вину.

Выражаю сожаление, что вызвал такой громкий медийный шум и нанес общине Польской автокефальной православной церкви незаслуженные боли. В духе воскресенья прощения грехов обращаюсь к вам, братья и сестры во Христе, а также ко всем моим землякам. Простите мне, грешному, – сказал митрополит.

Реакция на поддержку войны Кириллом

Священник заверил, что неоднократно выражал недоумение и смущение словами патриарха Кирилла о войне против Украины. По словам польского митрополита, он не разделяет мнения русского патриарха, потому что те не способствуют восстановлению мира и негативно влияют на восприятие православия.

"Я лично, как глава Польской автокефальной православной церкви, так и епископство, духовенство и верующие поддерживаем украинский народ в его стремлении к восстановлению полной свободы, суверенитета и целостности страны", – заявил Сава.

Он добавил, что польская церковь с 24 февраля 2022 помогает украинским беженцам.

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