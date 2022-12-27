Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он считает, что влияние РПЦ или ее главы патриарха Кирилла на население России буквально нулевое.

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На что в России влияет церковь

Впрочем, церковь все же имеет определенное политическое влияние.

Путин прекрасно знает, кто такой Гундяев (Владимир Гундяев – настоящее имя патриарха Кирилла – 24 канал). Это сотрудник КГБ, уже даже не агент, а сотрудник в погонах,

– заметил Яковенко.

Он добавил, что с одной стороны Путин относится к патриарху Кириллу как к своему подчиненному. Но с другой стороны – Гундяев представляет некую иную ветвь власти, с которой диктатор все-таки считается.

Игорь Яковенко рассказал, какое влияние у патриарха Кирилла: смотрите видео

По словам Яковенко, Путин имитирует внешнее уважение к главе церкви как к представителю своеобразной духовной ветви власти, но на самом деле он прекрасно знает ему цену. Гундяев входит в круг президента, хотя и не ближайшего, поэтому определенное влияние он оказывает на него. По крайней мере, Путин делает вид, что считается с ним.

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