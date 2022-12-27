Про це 24 каналу розказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він вважає, що вплив РПЦ або її очільника патріарха Кіріла на населення Росії буквально нульовий.

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На що в Росії впливає церква

Утім, церква все ж має певний політичний вплив.

Путін прекрасно знає, хто такий Гундяєв (Владімір Гундяєв – справжнє ім'я патріарха Кіріла – 24 канал). Це співробітник КДБ, вже навіть не агент, а співробітник, у погонах,

– зауважив Яковенко.

Він додав, що з одного боку Путін ставиться до патріарха Кіріла як до свого підлеглого. Але з іншого боку – Гундяєв представляє якусь іншу гілку влади, з якою диктатор все-таки рахується.

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За словами Яковенка, Путін імітує зовнішню повагу до очільника церкви як до представника своєрідної духовної гілки влади, але насправді він прекрасно знає йому ціну. Адже Гундяєв входить до кола президента, хоч і не найближчого, тож певний вплив він на нього має. Принаймні, Путін вдає, що рахується з ним.

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