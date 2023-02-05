Митрополит Сава опублікував вибачення за лист до Кіріла. Він зазначив, що його лист до очільника РПЦ був звичайним повідомленням, яке він відправив за протоколом. Проте це викликало занепокоєння вірян.

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"Бажаючи остаточно припинити будь-які тлумачення формулювань у повідомленні, однозначно заявляю, що я засуджував і засуджую злочинне вторгнення Росії в незалежну Україну. Цю позицію я висловив у березні 2022 року, звернувшись до Росії та особисто до патріарха Кіріла, і просив припинити війну", – наголосив польський митрополит.

Визнав провину

Митрополит Сава перепросив за лист і сказав, що не врахував складної геополітичної ситуації. Він визнав свою провину.

Висловлюю жаль, що викликав такий гучний медійний галас і завдав громаді Польської автокефальної православної церкви незаслуженого болю. У дусі неділі прощення гріхів, звертаюся до вас, браття і сестри у Христі, а також до всіх моїх краян. Простіть мені, грішному, – сказав митрополит.

Реакція на підтримку війни Кірілом

Священник запевнив, що неодноразово висловлював подив і збентеження словами патріарха Кіріла щодо війни проти України. За словами польського митрополита, він не поділяє думок російського патріарха, бо ті не сприяють відновленню миру й негативно впливають на сприйняття православ'я.

"Я особисто, як глава Польської автокефальної православної церкви, так і єпископат, духовенство та вірні підтримуємо український народ у його прагненні до відновлення повної свободи, суверенітету та цілісності країни", – заявив Сава.

Він додав, що польська церква з 24 лютого 2022 року допомагає українським біженцям.

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