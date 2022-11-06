Действие происходило в воскресенье, 6 ноября. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал.

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Новая точка для отпевания оккупантов

Главный храм росгвардии был построен в городе Балашиха и цинично присвоили имя князя Владимира Великого. То есть храм российского подразделения, тоже соучастником войны против Украины, назвали именем украинского правителя – киевского князя. Теперь погибших в Украине будут петь в храме в честь украинского правителя.

После освящения храма патриарх Кирилл решил произнести очередную циничную речь. Якобы Россия сейчас сталкивается с серьезными опасностями, хотя сама их и создает войной, ядерным шантажом, шантажом вокруг Каховской ГЭС.

Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим из-за таких опасностей. И, конечно, просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим государственным покровом, чтобы она сохранила народ наш и все народы Руси от внешне навязанной междоусобной борьбы,

– цинично заявил Кирилл.

Культ войны в России: храм российских вооруженных сил

Ни для кого уже не секрет, что Россия прославляет культ войны, ярко воплощенный в храме вооруженных сил, построенном в парке "Победа" в Московской области к 75-летию победы во Второй мировой войне.

Храм, который является якобы христианским, вызывает много вопросов – внутри можно найти фрески с изображениями Шойгу и Путина, красной армии, Сталина и т.д. Кроме того, в храме хранят фуражку и костюм Адольфа Гитлера.

Этот храм также освящал патриарх Кирилл собственной персоной.

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