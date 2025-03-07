Сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Георгия Тихого в пятницу, 7 марта.

Смотрите также Хотим узнать детали, – МИД прокомментировал предложение Мелони о гарантиях безопасности от НАТО

Собираются лишать украинцев временного правового статуса

Тихий сообщил, что Украина не получила официальных подтверждений относительно возможных планов администрации президента США Дональда Трампа отменить временный правовой статус для около 240 тысяч беженцев из Украины, которые покинули страну из-за войны.

Он также напомнил о заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая опровергла сообщения об этих планах, назвав их "фейком".

Я думаю, мы видели заявление пресс-секретаря Белого дома о том, что это решение не внедряется сейчас. Мы не получали никаких официальных подтверждений со стороны США относительно такого решения,

– отметил спикер МИД.

Напомним, что Трамп пообещал принять решение о предоставлении украинцам статуса временной защиты уже в ближайшее время. По его словам, США не стремятся нанести вред для граждан Украины.