Повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Георгія Тихого у п'ятницю, 7 березня.

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Чи збираються позбавляти українців тимчасового правового статусу

Тихий повідомив, що Україна не отримала офіційних підтверджень щодо можливих планів адміністрації президента США Дональда Трампа скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч біженців з України, які покинули країну через війну.

Він також нагадав про заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт, яка спростувала повідомлення про ці плани, назвавши їх "фейком".

Я думаю, ми бачили заяву прессекретаря Білого дому стосовно того, що це рішення не впроваджується зараз. Ми не отримували жодних офіційних підтверджень з боку США щодо такого рішення,

– зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, що Трамп пообіцяв ухвалити рішення щодо надання українцям статусу тимчасового захисту вже найближчим часом. За його словами, США не прагнуть завдати шкоди для громадян України.