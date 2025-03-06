Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Clash Report. Найближчим часом президент США Дональд Трамп обіцяє ухвалити рішення щодо надання українцям статусу тимчасового захисту.

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Трамп розглядає можливість надання українцям статусу тимчасового захисту

Зазначається, що цей статус дозволяє легально перебувати в країні під час війни в Україні.

Що ж, ми не хочемо нікому нашкодити. Ми, звичайно, не прагнемо завдати їм шкоди,

– зазначив Трамп, коментуючи питання тимчасового статусу для українців, які вже перебувають в США.

До слова, раніше адміністрація Трампа планувала у квітні позбавити 240 тисяч українських біженців у США тимчасового правового статусу.

За словами джерел, такий крок стане частиною ширших зусиль Трампа щодо позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів.

Важливо! Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що наразі жодного рішення щодо українських біженців не ухвалили.

Нагадаємо, в лютому адміністрація Дональда Трампа призупинила розгляд усіх імміграційних заяв, поданих мігрантами з Латинської Америки та України, яким дозволили в'їзд у США за програмами часів президентства Байдена.