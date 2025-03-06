Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. В ближайшее время президент США Дональд Трамп обещает принять решение о предоставлении украинцам статуса временной защиты.

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Трамп рассматривает возможность предоставления украинцам статуса временной защиты

Отмечается, что этот статус позволяет легально находиться в стране во время войны в Украине.

Что ж, мы не хотим никому навредить. Мы, конечно, не стремимся нанести им вред,

– отметил Трамп, комментируя вопрос временного статуса для украинцев, которые уже находятся в США.

К слову, ранее администрация Трампа планировала в апреле лишить 240 тысяч украинских беженцев лишить 240 тысяч украинских беженцев в США временного правового статуса.

По словам источников, такой шаг станет частью более широких усилий Трампа по лишению легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов.

Важно! Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что пока никакого решения по украинским беженцев не приняли.

Напомним, в феврале администрация Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым разрешили въезд в США по программам времен президентства Байдена.