Гундяєв зайшов у храм в оточенні одразу шести охоронців. Ролик з російської церкви одразу рознесли мережею прокремлівські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

Прикметно, що його охороняли від парафіян, які прийшли святити "кулічі", поки їхні військові вбивали ракетами мирних українців.

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Патріарх Кіріл боїться за своє життя

Коли патріарх Кіріл зайшов до церкви, навколо нього були шестеро охоронців. Кремезні чоловіки прийшли на богослужіння у костюмах із краватками, а не у церковних рясах.

На відео, яке оприлюднили російські пропагандисти, Гундяєв промовив "Христос Воскрес!" Після цього у ролику з'явилася фізіономія Путіна, який відповідав "Воістину Воскрес!"

Дивіться відео з храму РПЦ

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Варто зауважити, що під час Великоднього богослужіння Кіріл звернувся до українців, назвавши їх "малоросами", що живуть на "російській землі". Патріарх РПЦ закликав їх до миру, а фактично – до капітуляції перед Росією.

Також Кіріл вважає, що окупанти, руйнуючи українські міста та села, вбиваючи мирних людей, борються з "новим язичництвом" та науково-технічним прогресом людства.

Сьогодні в глобальному масштабі розвивається нове язичництво, яке ґрунтується на поклонінні різним похідним від людини, – поклоніння прогресу, науці, техніці,

– промовив Гундяєв.

Після цього він почав говорити про атеїзм, який, до слова, був частиною національної ідеології СРСР.

"І ми знаємо, чим усе закінчилося", – багатозначно підсумував Кіріл.

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