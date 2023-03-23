Така заява відрізняється від того, що говорить той самий Папа Римський. Це доволі сильні й гучні слова. На думку політолога Олега Лісного, при всій повазі, але Папа Римський далекий від війни й того горя, яке Україні приносить Росія. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.

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"Зараз не до голубів. Зараз час реальних відповідей на агресію у будь-якому сенсі. Тому у нас вже давно відпала ця дипломатія – і на побутовому, і на релігійному рівні", – наголосив він.

Московські попи сидітимуть на лаві підсудних поруч із Путіним

На думку Лісного, УПЦ МП – це підрозділ російських спецслужб на кшталт Чорноморського флоту, який ми свого часу не витурили, і це була дуже велика помилка.

Зараз цей "чорноморський флот" у рясах, він впирається руками та ногами, щоб просто залишитися біля годівнички. Якщо я не помиляюся, паства цієї недоцеркви найбільша в Україні, і через це вони заробляють дуже багато грошей. Була найбільша. Думаю, зараз усе буде по-іншому,

– вважає політолог.

Реакції чіткі й зрозумілі. Як стверджує політолог, наш ворог не розуміє миротворчого спілкування, він розуміє на усіх фронтах – культурному, релігійному, політичному, військовому – лише конкретні слова, за якими йдуть конкретні дії.

Тому усе правильно, справедливо. Я не втомлюся повторювати: за що боролися, товариші московські попи, на те і напоролися,

– говорить Олег Лісний.

Політолог наголошує: будь-яка церква – це організація на території Україні, вона несе відповідальність всередині держави у встановленому порядку для кожного українця. Відтак на окремому релігійному трибуналі наполягати не варто.

"Я вважаю, що ці Геббельси від російського православ'я сидітимуть поряд з Путіним у кримінальному суді. Вони є частиною підрозділів агресора, тому мають бути поруч із тим, кого прославляють", – запевняє Лісний.

Йдеться, зокрема, про Пашу Мерседеса та патріарха Кіріла. "Може, врешті-решт ми дізнаємося, які вони мають звання. Подейкують, що Кіріл там ледь не генерал, але це все байки. Підкреслюю, що вони мають нести таку саму відповідальність, як Путін і його оточення", – резюмував політолог Олег Лісний.

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