Така заява відрізняється від того, що говорить той самий Папа Римський. Це доволі сильні й гучні слова. На думку політолога Олега Лісного, при всій повазі, але Папа Римський далекий від війни й того горя, яке Україні приносить Росія. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.
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"Зараз не до голубів. Зараз час реальних відповідей на агресію у будь-якому сенсі. Тому у нас вже давно відпала ця дипломатія – і на побутовому, і на релігійному рівні", – наголосив він.
Московські попи сидітимуть на лаві підсудних поруч із Путіним
На думку Лісного, УПЦ МП – це підрозділ російських спецслужб на кшталт Чорноморського флоту, який ми свого часу не витурили, і це була дуже велика помилка.
Зараз цей "чорноморський флот" у рясах, він впирається руками та ногами, щоб просто залишитися біля годівнички. Якщо я не помиляюся, паства цієї недоцеркви найбільша в Україні, і через це вони заробляють дуже багато грошей. Була найбільша. Думаю, зараз усе буде по-іншому,
– вважає політолог.
Реакції чіткі й зрозумілі. Як стверджує політолог, наш ворог не розуміє миротворчого спілкування, він розуміє на усіх фронтах – культурному, релігійному, політичному, військовому – лише конкретні слова, за якими йдуть конкретні дії.
Тому усе правильно, справедливо. Я не втомлюся повторювати: за що боролися, товариші московські попи, на те і напоролися,
– говорить Олег Лісний.
Політолог наголошує: будь-яка церква – це організація на території Україні, вона несе відповідальність всередині держави у встановленому порядку для кожного українця. Відтак на окремому релігійному трибуналі наполягати не варто.
"Я вважаю, що ці Геббельси від російського православ'я сидітимуть поряд з Путіним у кримінальному суді. Вони є частиною підрозділів агресора, тому мають бути поруч із тим, кого прославляють", – запевняє Лісний.
Йдеться, зокрема, про Пашу Мерседеса та патріарха Кіріла. "Може, врешті-решт ми дізнаємося, які вони мають звання. Подейкують, що Кіріл там ледь не генерал, але це все байки. Підкреслюю, що вони мають нести таку саму відповідальність, як Путін і його оточення", – резюмував політолог Олег Лісний.
Попи УПЦ МП вирішили не йти на компроміси: дивіться відео
У РПЦ заявили про "прихід Антихриста" в Україну
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- За словами божевільного, після вигнання з територію собору московських ченців туди може прийти "гидота запустіння". Насправді достеменно невідомо, що він мав на увазі, однак зі потоку безсенсових слів попа можна зробити висновок, що той хотів сказати щось про "культурний занепад нещасної України".