Разом з тим, Варфоломій готовий допомогти у "післявоєнному відродженні" як Україні, так і Росії. З такою заявою Вселенський патріарх виступив на конференції у Литві.

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Церква розділяє відповідальність за війну

За словами патріарха, церква і державне керівництво Росії співпрацюють у злочинній агресії проти України, а тому – мають розділяти відповідальність. Зокрема, російський патріарх Кіріл "благословив" повномасштабне вторгнення й викрадення українських дітей.

При цьому патріарх підкреслює, що міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння РПЦ.

Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння і нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність і богословськи узаконювати злочинну поведінку,

– заявив Варфоломій.

У російській православній церкві поки не відреагували на заяву Вселенського патріарха.

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