Поки Владімір Путін очікує арешту та притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, російські пропагандистські мережі намагаються діяти на Заході, зокрема в США. Головною ціллю російської дезінформації є представники ультраправих поглядів. Росіяни активно намагаються розколювати американське суспільство, щоб послабити підтримку України. 24 Канал традиційно зібрав для читачів найцікавіше зі шпальт авторитетних західних ЗМІ.

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Перший ордер на арешт лідера постійної країни-члена Радбезу ООН

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини, звинувативши його в особистій відповідальності за викрадення дітей з України, пише The Washington Post. Це стало першим випадком, коли міжнародний суд видав ордер на арешт лідера однієї з п'яти постійних країн-членів Ради Безпеки ООН.

Втім, практичні наслідки цього рішення поки суттєво обмежені. Росія не визнає юрисдикцію суду та не видає своїх громадян. Натомість моральний осуд, швидше за все, заплямує російського диктатора до кінця його життя, посилить міжнародну ізоляцію та дозволить відвідувати лише ті країни, які входять у вузьке коло його нечисленних союзників: Китай, Сирію, Іран, КНДР. Майже в усіх інших країнах Путін має бути миттєво заарештований та переданий суду.

Владімір Путін назавжди залишиться вигнанцем. Він втратив будь-яку політичну довіру в усьому світі. Будь-який світовий лідер, який його підтримає, також буде осоромлений,

– переконаний колишній міжнародний прокурор Девід Крейн.

Крім самого кремлівського диктатора, суд також видав ордер на арешт Марії Львової-Бєлової, уповноваженої з прав дитини при президенті Російської Федерації. Про її причетність до викрадення українських дітей-сиріт Associated Press повідомило ще в жовтні у своєму розслідуванні, спираючись на десятки інтерв'ю та документів.

Президент Міжнародного Кримінального суду Пйотр Гофманський у своєму відеозверненні наголосив, що хоч судді МКС й видали ордери на арешт, міжнародна спільнота має забезпечити їх виконання, адже сам суд не наділений власними поліцейськими силами.

Втім, речник Кремля Дмітрій Пєсков вже поспішив заявити, що Росія не визнає юрисдикцію МКС та вважає рішення про арешт Путіна "юридично нікчемним" . При цьому, Пєсков назвав цей крок суду "обурливим і неприйнятним" . Водночас речник Путіна відмовився прокоментувати питання, чи збирається його шеф уникати поїздок до країн, де він може бути заарештований за ордером МКС.

. При цьому, Пєсков назвав цей крок суду . Водночас речник Путіна відмовився прокоментувати питання, чи збирається його шеф уникати поїздок до країн, де він може бути заарештований за ордером МКС. Україна позитивно відреагувала на рішення МКС, а президент Володимир Зеленський назвав це "історичним рішенням, з якого почнеться історична відповідальність". Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що, згідно з даними Національного інформаційного бюро України, було депортовано 16226 дітей, при цьому повернути вдалося наразі всього 308 дітей.

Представник України в ООН Сергій Кислиця нагадав, що в ніч російського вторгнення на засіданні Ради Безпеки він сказав, що "для воєнних злочинців не існує чистилища, вони потрапляють прямо в пекло". Після ордеру МКС Кислиця трохи змінив вислів, наголосивши, що "ті з них, які залишаться живими після військової поразки Росії, повинні будуть зробити зупинку в Гаазі на шляху до пекла".

Президент США Джо Байден назвав рішення МКС "виправданим" та заявив, що Путін "явно скоїв воєнний злочин". Хоча США також не визнають МКС, Байден сказав, що це "дуже сильний аргумент", який вказує на дії російського лідера, який віддав наказ про вторгнення.

Попри те, що Україна також не є членом Міжнародного кримінального суду, уряд надав МКС юрисдикцію для дільності на українській території. Прокурор Карім Хан чотири рази відвідав Україну з моменту відкриття розслідування минулого року.



МКС заявив, що його досудова палата знайшла "розумні підстави" для того, щоб Путін "ніс індивідуальну кримінальну відповідальність" за викрадення дітей, а також за те, що він не зміг "належним чином здійснювати контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці злочини".



Прокурор МКС Карім Хан працює на Київщині у квітні 2022 року / Фото AP

Останній візит в Україну Хан здійснив цього місяця. Прокурор МКС відвідав дитячий будинок, розташований за 2 кілометри від лінії фронту на півдні України. Будинок був порожній внаслідок ймовірної депортації дітей з України до Росії або ж їхнього незаконного переміщення в інші частини тимчасово окупованих територій.

Як я зазначив в Раді Безпеки ООН у вересні минулого року, ці злочинні дії розслідуються моїм офісом в пріоритетному порядку. З дітьми не можна поводитися як з військовою здобиччю,

– підкреслив прокурор МКС Карім Хан.

Прокурор Девід Крейн, який 20 років тому висунув звинувачення президенту Ліберії Чарльзу Тейлору за злочини в Сьєрра-Леоне, сказав, що диктатори й тирани в усьому світі "тепер знають, що ті, хто скоює міжнародні злочини, будуть притягнуті до відповідальності". Зрештою Тейлор був затриманий і постав перед спеціальним судом у Нідерландах. Його визнали винним і засудили до 50 років ув'язнення.

Широкомасштабне розслідування в Україні також виявило злочини, скоєні проти українців на території Росії, включаючи депортованих українських дітей, яким перешкоджали возз'єднатися зі своїми сім'ями, систему "фільтрації", спрямовану на відбір українців для утримання під вартою, а також тортури і нелюдські умови утримання під вартою. Тепер МКС додав обличчя Путіна до звинувачень у викраденні дітей.

Рішення МКС перешкоджає виходу Росії з-під санкцій

Ордер на арешт від міжнародного кримінального суду пробиває ауру безкарності Путіна, пише видання The New York Times. Рішення суду має беззаперечну моральну вагу, поставивши Путіна в один ряд:

з Омаром Хасаном аль-Баширом – поваленим президентом Судану, звинуваченому у звірствах у Дарфурі;

Слободаном Мілошевичем – сербським лідером, ув'язненим за зловживання під час війни на Балканах,

а також нацистами, яких судили в Нюрнберзі після Другої світової війни.

Стівен Рапп, колишній посол з особливих доручень, який очолював Управління глобального кримінального правосуддя в Державному департаменті, заявив в електронному листі, що "це робить Путіна ізгоєм", адже майже за будь-якої закордонної поїздки він ризикує бути заарештованим, а звинувачення з нього "ніколи не зникнуть".

На додаток, за словами Раппа, Росія не може домогтися скасування міжнародних санкцій без виконання ордерів суду. Рапп переконаний, що Путін врешті опиниться в Гаазі, де судили інших звинувачених у воєнних злочинах, в іншому ж випадку Путін "помре з вантажем цих звинувачень над головою".

Водночас The New York Times цього тижня також повідомляло про те, що МКС має намір відкрити дві справи, пов'язані з російським вторгненням. Російські війська вбили десятки тисяч невинних цивільних осіб і зруйнували інфраструктуру в результаті артилерійських та ракетних ударів по українських населених пунктах. Очікується, що друга справа буде зосереджена як раз на російських атаках проти цивільної інфраструктури.

Орієнтуючись на Путіна, суд зробив сміливий крок, який міг би початися з чиновників середньої ланки і дійти до президента. При цьому, постає питання, чому МКС обрав саме цей злочин, і чому рішення оприлюднити його було зроблене саме зараз. На відміну від американських судів, де підозрюваним зазвичай пред'являють звинувачення перед арештом, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан представив колегії суддів докази, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що підозрювані несуть відповідальність за воєнні злочини.

Путін та Львова-Бєлова зізнаються у злочинах в Україні

Якщо Путін та Львова-Бєлова будуть взяті під варту і постануть перед судом у Гаазі, вони матимуть досудове слухання, на якому прокурори представлять докази, які, на їхню думку, будуть достатніми для передачі справи до суду. Експерти з міжнародного права вважають, що головна проблема в тому, що якщо підозрюваним вдасться уникнути затримання, вони ніколи не потраплять на слухання для "підтвердження" звинувачень. В результаті, рішення про ордер на арешт "може бути максимумом, який ми отримаємо для Путіна".

Натомість експерти вважають рішення МКС "чистим плюсом", оскільки воно може відмовити Китай від надання Росії зброї та надіслати стримувальний сигнал іншим представникам російської влади щодо участі у воєнних злочинах, зокрема й викраденні дітей. Це також може послабити опір всередині Пентагону щодо передачі МКС доказів російських злочинів.

Важливо! Історія викрадення українських дітей була менш оповита таємницею, ніж інші воєнні злочини, частково тому, що російські чиновники намагалися представити це як гуманітарні зусилля, спрямовані на піклування про наймолодших жертв війни.



Проте в розслідуванні опублікованому The New York Times ще в жовтні 2022 вдалося встановити особи кількох викрадених українських дітей. Матеріал видання також описав жахливий процес примусу, обману та застосування сили проти дітей. Після прибуття до Росії дітей часто поміщали в будинки, де вони ставали російськими громадянами і піддавалися "перевихованню".

В Україні офіційні особи висловили задоволення тим, що Путін був затаврований як військовий злочинець. Дехто висловив упевненість, що правові лещата для російського лідера будуть лише посилюватися, адже рішення МКС відбувається паралельно із закликами до створення спеціального трибуналу, який би судив Путіна та його поплічників за злочин агресії проти України.

Російська пропаганда у США націлена на ультраправих республіканців

Кремль розгортає нову пропагандистську тактику у США, використовуючи улюблені теми та теорії змови правих республіканців, пише The Guradian. Згідно з новими дослідженнями, за допомогою консервативних медіазірок і деяких республіканців у Конгресі, Росія намагається послабити підтримку України з боку Сполучених Штатів.

Зверніть увагу! Дезінформаційні меседжі Москви включають широко розвінчані теорії змови про американські лабораторії біологічної зброї в Україні та улюблені теми американських правих, які зображують російського президента Владіміра Путіна як союзника в підтримці традиційних цінностей, релігії та сім'ї в боротьбі з "прозрілими" ідеями.



Водночас дослідники звернули увагу, що росіяни почали активніше використовувати альтернативні соціальні мережі на кшталт Parler, Rumble, Gab і Odysee, після того, як Facebook і Twitter наклали більше обмежень на російську пропаганду.

Інші проросійські меседжі, зосереджені на економічній вартості війни в Україні для США, були підтримані республіканцями з потужного ультраправого Кокусу свободи в Палати представників, як-от Марджорі Тейлор Грін, Скотт Перрі та Пол Госар. Усі вони тим чи іншим способом ставили під сумнів надання Україні більшої військової допомоги та вимагали жорсткішого контролю за виділеними коштами.

Одними з найвидніших прибічників Росії у медіапросторі США стали ведучий Fox News Такер Карлсон та відомий ультраправий подкастер, колишній радник Дональда Трампа Стів Беннон. Наприклад, у подкасті Беннона "War Room" у лютому 2022 року було інтерв'ю із засновником компанії Blackwater Еріком Прінсом, в якому обидва захоплювалися "антивоєнною" політикою Путіна та вихваляли гомофобію та трансфобію російського диктатора.



Такер Карлсон та Стів Беннон в ефірі Fox News / Скриншот з Fox News

У лютому цього року, в річницю російського вторгнення, Карлсон також активізував свої нападки на підтримку України з боку США, неправдиво стверджуючи, що метою Байдена стало "повалення Путіна і введення американських танків на Червону площу, тому що, звичайно, ми зможемо керувати Росією, коли скинемо диктатора". Аналітики, які відстежують російську дезінформацію, бачать синергію між Кремлем і частиною американських правих, які лише допомагають просувати деякі з найбільш брехливих меседжів на свою аудиторію у США.

Росія витягує свої найнеймовірніші наративи з повітря – вона спирається на образи та політичні розколи, які вже існують на Заході.

Таким чином, часто ми маємо своєрідну гармонію, коли і кремлівські рупори, і ключові медіафігури США, кожен з власних причин, зацікавлені в тому, щоб критикувати адміністрацію Білого дому за її ставлення до української війни та посилювати недовіру до авторитетних ЗМІ,

– наголошує директорка з питань політики Інституту Брукінгса Джессіка Брант, яка аналізує російську дезінформацію.

Два звіти, опубліковані минулого місяця Альянсом за безпеку демократії та окремо Атлантичною радою, показують, як російські державні ЗМІ змінили деякі теми своїх меседжів та взяли на озброєння нову тактику з метою підірвати підтримку України з боку США. У звітах задокументовано, як росіяни взяли на озброєння теми енергетики та економічних наслідків, які спричинила війна. При цьому, ці теми активно підхоплюються деякими політиками-республіканцями.

Зверніть увагу! За даними дослідників, у перші пів року війни пов'язані з Росією акаунти в твітері згадували слово "нацист" у понад 5800 твітах. У наступні шість місяців, з серпня 2022 року по січень 2023, кількість "нацистських" твітів знизилася на 42%, як і згадки про загрозу НАТО, які впали на 30% за друге півріччя.



Натомість за останні шість місяців суттєво масштабувалися твіти зі згадками "енергетики" – на 267%, а також зі словами "вартість життя" – на 66%.

При цьому дослідники звертають увагу, що після того, як акаунти пропагандистських ЗМІ та російських каналів почали активно банити на YouTube та інших відомих західних платформах, росіяни перекочували до Rumble і Odysee, які мають менш жорстку політику модерації та дозволяють тому ж RT працювати без ярликів та обмежень. При цьому аудиторія цих сайтів не обов'язково є різко антиукраїнською, але вона більш схильна виступати проти подальшої підтримки України.

Втім, попри всі намагання Кремля вести активну дезінформаційну кампанію, колишній член Палати Представників від Республіканської партії Чарлі Дент заявив, що наразі "більшість республіканців все одно підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії". Однак Дент підкреслив, що "найрадикальніша група республіканців в Конгресі більше симпатизує російському трактуванню війни та має ізоляціоністський погляд на зовнішню політику США".



Владімір Путін на зустрічі з Дональдом Трампом / Фото РосЗМІ

Демократи особливо стурбовані тим, що американські праві підтримують прокремлівську дезінформацію. Сенатор-демократ Кріс Мерфі розкритикував американських консерваторів за те, що вони повторюють кремлівську пропаганду та простежив її коріння до експрезидента Дональда Трампа, який на початку російського вторгнення вихваляв Путіна як "кмітливого" і "геніального" політика. Мерфі сказав, що "захоплення Трампа Путіним перетворилося на колективну одержимість з боку правих". При цьому, й сам Владімір Путін намагається грати на цьому, змінюючи основні меседжі у своїх останніх промовах.

Мільйони людей на Заході розуміють, що їх ведуть до справжньої духовної катастрофи,

– заявив Путін минулого місяця.

Російський диктатор навмисно гіперболізує тези про "руйнування інституту сім'ї" та пов'язані з цим теми з метою вплинути на суспільну думку у США та на Заході в цілому. Однак, насправді риторика Путіна та його меседжі для Заходу дуже далекі від реального стану справ в самій Росії.

Однією з кричущих помилок ультраправих пропагандистів у США є уявлення про Владіміра Путіна як про захисника християнства, сімейних цінностей і захисника білої раси. Вони повторюють тези Кремля і захоплюються російським законом про "гей-пропаганду",

– заявив старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Аріель Коен.

Однак російська реальність говорить зовсім про інше. Росія сьогодні є лідером в Європі за кількістю розлучень, ВІЛ-інфекцій та низьким рівнем відвідування церков. Американські праві мають звертати увагу на реальні факти, а не лише підхоплювати пропагандистські тези Путіна, націлені на поглиблення внутрішніх розбіжностей на Заході.