Підозру оголосили настоятелю Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді. Деталі про інцидент – передає 24 Канал.

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Судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму

У СБУ зазначають, що вже зібрали доказову базу стосовно підозрюваного, який причетний до розпалювання релігійної ненависті. Ним виявився настоятель Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді.

Мовиться, що у грудні минулого року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які вирішили святкувати Різдво 25 грудня. Правоохоронці задокументували понад 7 епізодів, де священник принижує релігійні почуття громадян інших конфесій й намагається сформувати ворожі настрої до них.

Настоятель УПЦ МП на Закарпатті розпалював релігійну ворожнечу / Фото СБУ

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії підозрюваного. На підставі всіх доказів, що вдалося зібрати, фігуранту справи повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі.

Наразі вирішують, які міри запобіжного заходу обрати. Водночас розслідування все ще триває.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України,

– підкреслили у СБУ.

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