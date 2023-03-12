Остаточно підтвердити дані Героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото та відеоматеріалів.

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СБУ остаточно підтвердила особу розстріляного окупантами Героя

СБУ встановила, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Ігорьович Мацієвський. Слідчі вже отримали висновок судової портретної експертизи, яка також це підтвердила.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що Мацієвський – справжній Герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність.

Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов'язково буде розбитий. Бо Велика Перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!

– зазначив Малюк.

Він додав, що спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей кривавий злочин.

"Ми зробимо все, аби ці нелюди понесли заслужене покарання", – підкреслив Василь Малюк.

Окупанти розстріляли захисника на відео / Фото СБУ

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Захисника розстріляли у грудні

Олександра Мацієвського призвали на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області.

Як вдалося встановити СБУ, військового розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Наразі Служба безпеки вживає комплексні заходи для встановлення російських військовослужбовців, які скоїли цей злочин. Досудове розслідування здійснюється за статтею Кримінального кодексу України про порушення законів та звичаїв війни.

Важливо! Активіст Сергій Стерненко зауважив моторошну деталь на відео розстрілу Олександра Мацієвського. За його словами, цілком ймовірно, що беззбройного військового перед стратою змусили копати собі могилу, адже біля нього чітко видно і лопату, і вириту яму.