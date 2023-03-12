Окончательно подтвердить данные Героя удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и побратимами погибшего, а также проработку фото и видеоматериалов.

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СБУ окончательно подтвердила личность расстрелянного оккупантами Героя

СБУ установила, что украинским военным, расстрелянным после слов "Слава Украине!", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТрО Черниговской области Александр Игоревич Мациевский. Следователи уже получили заключение судебной портретной экспертизы, которая также подтвердила это.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Мациевский – настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и стойкость.

Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит, враг обязательно будет разбит. Потому что Великая Победа Украины состоит из героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава!

– отметил Малюк.

Он добавил, что спецслужба работает над идентификацией оккупантов, совершивших это кровавое преступление.

"Мы сделаем все, чтобы эти изверги понесли заслуженное наказание", – подчеркнул Василий Малюк.

Оккупанты расстреляли защитника на видео / Фото СБУ

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Защитника расстреляли в декабре

Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести возле населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

Как удалось установить СБУ, военный был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

В настоящее время Служба безопасности принимает комплексные меры по установлению российских военнослужащих, совершивших это преступление. Досудебное расследование осуществляется по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны.

Важно! Активист Сергей Стерненко заметил жуткую деталь на видео расстрела Александра Мациевского. По его словам, по всей вероятности, безоружного военного перед казнью заставили копать себе могилу, ведь возле него четко видна и лопата, и вырытая яма.