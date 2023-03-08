Об этом в эфире 24 Канала заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Украина должна дойти до правильного финала войны, наработать физические и юридические инструменты, чтобы "достать тех, кто совершил подобные преступления в отношении Украины". В частности, говорится и о расстреле россиянами украинского военного за слова "Слава Украине".
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С Россией невозможно вести переговоры
Россия практически вышла из перечня стран, к которым нужно прислушиваться и с которыми нужно вести диалог. А подобные действия, как расстрел безоружного военного, еще раз подчеркивают невозможность ведения каких-либо переговоров с нынешним военно-политическим режимом России, отметил Михаил Подоляк.
"Это говорит о том, что у России сегодня вообще нет человечности, как концепции. То есть нет там социальных групп, которые могли бы влиять на общество и объяснять, что это неестественно, что этого допускать не надо. Это вычеркивает Россию из каких-либо диалоговых форм и мне кажется, это очень осознают наши партнеры", – сказал чиновник.
Михаил Подоляк о последствиях военных преступлений для России: смотреть видео
Россия должна проиграть
Запад четко понимает те преступления, которые сейчас совершает Россия в Украине. И окончательно фиксирует позицию, что она должна проиграть, уверен советник главы Офиса Президента. Он подчеркнул, что партнеры поддерживают Украину в желании добраться до авторов войны и непосредственно исполнителей всех преступлений.
Но здесь я согласен с представителями ГУР Минобороны Украины – не всегда нужно ждать юридических инструментов. У нас будут, в том числе и физические инструменты, чтобы до этих людей так или иначе добраться. Поэтому важно до правильного финала войны дойти,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
Расстрел украинского военного: реакция мира
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак в день трагедии написал, что в России культивируются военные преступления, которые враг потом "отбеливает" с помощью пропаганды. Убийство пленного – еще один пример этого.
- Пресс-секретарь Офиса ООН по правам человека подтвердила подлинность видео. По ее словам, с начала полномасштабной войны они задокументировали многочисленные нарушения по делам военнопленных.
- Спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, что России должно быть стыдно: "она презирает основные правила войны, элементарную гуманность и порядочность".
- Тем временем в России – стадия отрицания. Они не осуждают действия своих военных, а считают это "очередной постановкой".