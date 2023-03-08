Соответствующее заявление сделал спикер Госдепа США Нед Прайс. Он отметил, что в ведомстве знают о том жуткие кадры.

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России должно быть стыдно

Нед Прайс назвал казнь украинского безоружного плененного варварством со стороны россиян. Спикер Госдепа отметил, что Россия нарушает даже элементарные правила гуманности.

России, по нашему мнению, должно быть стыдно за себя. Она презирает основные правила войны, элементарную гуманность, элементарную порядочность, когда ее силы участвуют в подобных зверствах.

– подчеркнул Прайс.

Также представитель Госдепа добавил, что, к сожалению, за время российского вторжения это далеко не первое военное преступление россиян, зафиксированное в Украине. Нед Прайс отметил, что украинская сторона говорит о десятках тысяч военных преступлений, зафиксированных в подсчетах.

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