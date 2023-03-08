Відповідну заяву зробив речник Держдепу США Нед Прайс. Він зазначив, що у відомстві знають про ті моторошні кадри.
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Росії має бути соромно
Нед Прайс назвав страту українського беззбройного полоненого варварством з боку росіян. Речник Держдепу наголосив на тому, що Росія порушує навіть елементарні правила гуманності.
Росії, на нашу думку, має бути соромно за себе. Вона зневажає основні правила війни, елементарну гуманність, елементарну порядність, коли її сили беруть участь у подібних звірствах,
– наголосив Прайс.
Також речник Держдепу додав, що, на жаль, за час російського вторгнення це далеко не перший воєнний злочин росіян, зафіксований в Україні. Нед Прайс зазначив, що українська сторона каже про десятки тисяч воєнних злочинів, які зафіксовані у підрахунках.
Розстріл українського полоненого за "Слава Україні"
- 6 березня у мережі оприлюднили відео розстрілу беззбройного українського військовополоненого. Окупанти розстріляли його після того, як він промовив "Слава Україні".
- У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що це цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють лише нікчемні вбивці.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вбиває за сам факт, що ми українці, за одне тільки слово про Україну.
- У ЗСУ зазначили, за попередніми даними, окупанти опублікували відеозапис розстрілу військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Миколайовича Шадури. Він зник у лютому біля Бахмута. Сестра розстріляного полоненого впізнала брата. Вона сказала, що це його погляд та очі.
- Однак в мережі пишуть, що це міг бути інший військовий. Зокрема, таку інформацію поширив журналіст Юрій Бутусов. Тоді сестра Шадури зазначила, що також вивчає фото іншого бійця, яке їй надсилають.