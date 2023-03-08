Відповідну заяву зробив речник Держдепу США Нед Прайс. Він зазначив, що у відомстві знають про ті моторошні кадри.

Зверніть увагу Росіяни свідомо виклали відео страти українського військового: ГУР обіцяє знайти винних

Росії має бути соромно

Нед Прайс назвав страту українського беззбройного полоненого варварством з боку росіян. Речник Держдепу наголосив на тому, що Росія порушує навіть елементарні правила гуманності.

Росії, на нашу думку, має бути соромно за себе. Вона зневажає основні правила війни, елементарну гуманність, елементарну порядність, коли її сили беруть участь у подібних звірствах,

– наголосив Прайс.

Також речник Держдепу додав, що, на жаль, за час російського вторгнення це далеко не перший воєнний злочин росіян, зафіксований в Україні. Нед Прайс зазначив, що українська сторона каже про десятки тисяч воєнних злочинів, які зафіксовані у підрахунках.

Розстріл українського полоненого за "Слава Україні"