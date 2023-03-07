Перед этим в Сухопутных войсках ВСУ назвали имя военного, которого, вероятно, расстреляли оккупанты. Однако предупредили, что это только предварительные данные, ведь тело бойца на временно оккупированной территории.

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В Генштабе отреагировали на убийство россиянами военного

Так поступают ничтожные убийцы, но не воины. Российские оккупанты в очередной раз показали, что главной их целью в Украине является лишь зверское истребление украинцев,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Украинские военные рассказали, что, по предварительным данным, от рук циничных оккупантов погиб военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Тимофей Николаевич Шадура.

"Окончательный ответ дадут соответствующие экспертизы", – уточнили в Генштабе ВСУ.

Следует отметить, что в Сухопутных войсках рассказывали, что по состоянию на 7 марта тело военного на временно оккупированной территории.

Ни одна смерть нашего воина не останется без возмездия. Но мы сделаем это законным и справедливым способом – на поле боя, в суде или в международном трибунале,

– предупредили в Генштабе ВСУ.

Там пообещали, что "с холодной головой, с соблюдением правил войны и с честью мы обязательно отомстим за каждого!".

Кратко о трагедии