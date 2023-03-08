Об этом заявила спикер Офиса ООН по вопросам дел человека. По ее словам, с начала полномасштабной войны они задокументировали многочисленные нарушения по делам военнопленных.
Важно Ничего не уважают, – Зеленский о расстреле оккупантами пленного за слова "Слава Украине"
Реакция ООН на расстрел оккупантами украинского пленного
Нам известно о видео, размещённом в социальных сетях, на котором видно, как украинского солдата, очевидно, расстреливают российские вооруженные силы. На основе предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть настоящим,
– заявила спикер Офиса.
Представитель ООН отметила, что их Офис с 24 февраля 2022 года документировал многочисленные нарушения международного гуманитарного права против военнопленных, в том числе казней "как российских, так и украинских пленных".
Кроме того, она призвала к "беспристрастным и эффективным" расследованиям и наказанию виновных в расстреле украинского пленного.
Расстрел украинского пленного: главные новости
- В сети появилось видео с жестокой расправой над украинским защитником. Перед смертью он сказал только "Слава Украине".
- 7 марта стало известно, что сестра расстрелянного пленного узнала брата и сказала, что "это 100 процентов" он.
- В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что, по предварительным данным, оккупанты опубликовали видеозапись расстрела военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады Тимофея Николаевича Шадуры.
- Так, Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут.
- Тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории.
- Кстати, по факту расстрела безоружного человека началось расследование, а СБУ открыла уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.
- Командование 30-й отдельной механизированной бригады и собратья Героя выразили искренние соболезнования его родным и близким. Месть будет неотвратимой, заявили в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского.
- После публикации видео с расстрелом военного украинцы начали флешмоб "Слава Украине, Героям Слава". К нему присоединились военные, Минобороны, мэры городов, власти, ОВА, блогеры, известные люди и тысячи простых украинцев.