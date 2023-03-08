Об этом заявила спикер Офиса ООН по вопросам дел человека. По ее словам, с начала полномасштабной войны они задокументировали многочисленные нарушения по делам военнопленных.

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Реакция ООН на расстрел оккупантами украинского пленного

Нам известно о видео, размещённом в социальных сетях, на котором видно, как украинского солдата, очевидно, расстреливают российские вооруженные силы. На основе предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть настоящим,

– заявила спикер Офиса.

Представитель ООН отметила, что их Офис с 24 февраля 2022 года документировал многочисленные нарушения международного гуманитарного права против военнопленных, в том числе казней "как российских, так и украинских пленных".

Кроме того, она призвала к "беспристрастным и эффективным" расследованиям и наказанию виновных в расстреле украинского пленного.

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