По словам Зеленского, у оккупантов нет никаких законов. Они не поддерживают какие-либо конвенции.
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Зеленский прокомментировал расстрел оккупантами пленного
У россиян нет никаких законов войны, международного права или каких-либо конвенций. Они ничего не уважают,
– сказал президент.
Наш лидер отметил, что этот случай показывает разницу между Россией и Украиной. Для захватчиков эта война – это терроризм.
"Для нас это война за нашу свободу, демократию, наши ценности. Для них это терроризм – такое отношение", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что видео с расстрелом пленного – это лицо этой войны и лицо самой России.
Расстрел пленного украинца: что известно
- 7 марта стало известно, что сестра расстрелянного пленного узнала брата и сказала, что "это 100 процентов" он. В то же время женщина попросила не раскрывать информацию об имени брата и других деталях.
В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что, по предварительным данным, оккупанты опубликовали видеозапись расстрела военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады Тимофея Николаевича Шадуры.
Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут.
В Вооруженных Силах Украины сообщили, что по состоянию на 8 марта тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории.