Однак цим уникнути українського правосуддя він не зміг. Так, днями правозахисники України провели обшук за місцем реєстрації архієпископа в Україні, в Одесі.

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Що знайшли під час обшуків

У ЗМІ зазначили, що обшуки в архієпископа Аркадія (Таранова) відбувалися у справі щодо колабораційної діяльності.

Під час них у будинку архієпископа-втікача представники силових структур знайшли літературу антиукраїнського спрямування. Вона мала ознаки розпалювання релігійної ворожнечі.

За даними ЗМІ, наразі для проведення експертизи ці докази у справі вилучили.

Готується вручення підозри

Архиєпископу Ровеньківському Аркадію правоохоронці готують вручення підозри за частинами 1 та 6 статті 111-1 Кримінального Кодексу України "Колабораційна діяльність". Адже главу єпархії на Луганщині звинувачують у пособництві Росії та підтримці рішень, прийнятих окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території області.

Згідно зі статтею 111-1 Кримінального Кодексу України, Аркадію (Таранову) загрожує:

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років,

позбавлення волі на строк від 10 до 12 років,

з конфіскацією майна або без такої.

Варто зазначити, що раніше, у грудні минулого року, проти Ровеньківського архієпископа та низки інших представників духовенства УПЦ РНБО ввела санкції. А через місяць президент України Володимир призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ. І під санкції, й під призупинення громадянства потрапив й сам Таранов.

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