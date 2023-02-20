Окрім того, під керівництвом підозрюваного на сайті єпархії УПЦ МП розміщували пропагандистські матеріали.

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Що відомо про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП

СБУ зібрала неспростовні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ МП у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

За даними слідства, священнослужитель у своїх публічних виступах розпалював релігійну ворожнечу та ненависть, а також ображав почуття громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Відеозаписи з висловлюваннями підозрюваного публічно поширювалися на відеохостингу. Розпалювання релігійної ворожнечі вже підтверджено висновками експертів.

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Під керівництвом підозрюваного також поширювали російську пропаганду

Окрім того, встановлено, що під керівництвом очільника Черкаської єпархії адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких patriarchia.ru та pravmir.ru.

У цих публікаціях представники країни-агресора нав'язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим. Тим самим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі,

– наголосили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили:

комп'ютерну техніку та мобільні телефони;

мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач;

друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії.

Керівнику Черкаської УПЦ МП оголосили підозру / Фото СБУ й Офісу генпрокурора

Наразі керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру за статтею "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками". Також триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Вирішується питання щодо кваліфікації дій причетних за статтею "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників".

Зверніть увагу! Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП тепер загрожує штраф або обмеженням волі на строк до п'яти років, або до трьох років в'язниці.

Аби повернути українських воїнів, Росії віддали священника УПЦ МП

16 лютого Україна повернула з російського полону ще 100 наших захисників. Як з'ясувалося, для цього обміну країні-агресорці довелося віддати колаборанта – священника УПЦ МП.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів, що "священнослужитель" сприяв окупантам, займався зливами різноманітної інформації, допомагав загарбникам проводити так звані псевдовибори.

Ба більше, сама Росія запросила передати їй цього священника. Українська сторона не заперечувала, адже це дозволило повернути додому захисників і одного цивільного.

Згодом у ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що до Росії в рамках обміну відправили настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії УПЦ Миколу Зірку. Він правив у селищі міського типу Ярова Лиманської громади, що на Донеччині.