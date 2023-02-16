Серед військових, які повернулися додому, багато поранених різних ступенів тяжкості. Раніше в ОП повідомили, що цей обмін був особливо складним та напруженим, проте все вдалося.

До теми Серед них – захисники Маріуполя: Україна повернула з російського полону 100 воїнів та цивільного

СБУ оприлюднила перші кадри з повернення українців

Служба безпеки показала щемливі кадри, як 101 українця зустріли вдома після обміну. Дехто з них прислонив голову до землі, дехто – радо обіймався з побратимами. Хтось одразу закурив.

І абсолютно всі проскандували "Героям слава".

Ексклюзивні кадри повернення українців з полону 16 лютого: дивіться відео

В СБУ зауважили, що це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Кого вдалося повернути додому

94 з тих, кого вдалося повернути додому – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Також є захисники Бучі, Херсона та Лиману.

Цього разу всі звільнені в результаті обміну – рядовий та сержантський склад:

До Військово-морських сил належать 46 звільнених,

До Державної прикордонної служби – 29,

До Нацгвардії – 12,

До Збройних Сил України – 8,

До лав Територіальної оборони – 5.

Також серед звільнених один цивільний – перший заступника мера Енергодара Іван Самойдюк. Його викрали окупанти 19 березня 2022 року на блокпосту біля Благовіщенки через те, що він відмовився йти з ними на співпрацю.