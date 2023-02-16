Серед звільнених бійців - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. А також цивільний, перший заступник мера тимчасово окупованого Енергодару.
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Кого вдалося повернути додому
94 з тих, кого вдалося повернути додому – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Також є захисники Бучі, Херсона та Лиману.
Цього разу всі звільнені в результаті обміну – рядовий та сержантський склад:
- До Військово-морських сил належать 46 звільнених,
- До Державної прикордонної служби – 29,
- До Нацгвардії – 12,
- До Збройних Сил України – 8,
- До лав Територіальної оборони – 5.
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Що відомо про цивільного, якого повернули додому
З незаконного полону вдалося повернути першого заступника мера Енергодара Івана Самойдюка. Він відмовився співпрацювати з російськими загарбниками. 19 березня 2022 року через "непокору" його викрали на блокпосту біля Благовіщенки. Тепер він повертається до рідних та близьких через 333 днів неволі.