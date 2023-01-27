Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець розповів про зустріч з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.

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Хочуть провести репатріацію

Лубінець розповів, єдиний момент, про який говорили з Москальковою щодо військовополонених – це питання можливого повернення важкопоранених військовослужбовців з обох боків.

Мовиться про процедуру під назвою репатріація. Вона чітко прописана в 10 статті Женевської конвенції.

Це не обмін

Репатріація означає повернення саме поранених, важкопоранених військовополонених без жодних умов. Це не обмін, адже немає прив'язки до кількості.

За словами Лубінця, озвучували цифри. У Росії, за його даними , перебуває 800 важкопоранених бійців ЗСУ.

На території України перебуває 200 важкопоранених військовополонених російської армії.

Які питання обговорювали з Москальковою

Лубінець розповів, що обговорювали гуманітарні проблеми цивільних. Він зазначив, що 20 тисяч цивільних українців затримані в Росії. Україна взагалі не має взагалі інформації, де вони перебувають, в якому стані.

Також говорили про дітей, яких вивезли на територію Росії.