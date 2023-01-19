Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив у своєму фейсбуці. Він зазначив, що запровадження відповідного інструменту вдалося обговорити в Анкарі. У столиці Туреччини він мав зустріч з російською колегою Тетяною Москальковою. І вони дійшли до спільного знаменника.

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Що передбачає новий механізм

За словами Лубінця, громадяни нашої держави мають можливість звертатися до уповноваженого. У нього вони можуть отримати або перевірити необхідні дані, пов'язані зі зниклими безвісти. Мовиться про тих, хто або може перебувати на території Росії, або на тимчасово окупованих територіях України.

За результатами комунікації з російською стороною Офіс омбудсмена України надаватиме відповіді громадянам України, громадським об'єднанням та всім, хто звернувся за допомогою,

– написав Лубінець.

Увага! Для цього ви можете звернутися за одним з цих номерів телефона: 0800-50-17-20, 044-299-74-08. Або ж обрати один із варіантів зв'язку, вказаних на сайті омбудсмена.

Щоб отримати всебічну й ефективну взаємодію, під час звернення рекомендують надавати розгорнуті дані про осіб, яких розшукують. Якщо говорити про громадські об'єднання, установи й організації, то їм варто надати наявні документи комплексно. Мовиться про списки розшукуваних осіб. У них, власне, мають бути вказані наявні та необхідні дані, які допоможуть швидше виявити зниклих безвісти.

Президент МКЧХ їде до Москви

У пресслужбі МКЧХ повідомили, що його президентка Мір'яна Сполярич цього тижня прибуде до Москви. У столиці Росії вона перебуватиме з робочим візитом. Під час нього обговорюватимуть доступ співробітників комітету до військовополонених.

Безумовний пріоритет для президента Сполярич – зробити так, щоб делегати МКЧХ могли регулярно відвідувати військовополонених, і забезпечити останнім гуманне поводження відповідно до міжнародного гуманітарного права,

– йдеться у пресрелізі.

В організації зазначають, що прагнуть отримати повний і регулярний доступ до усіх військовополонених. І на це не має впливати їхнє місце перебування. Підозрюємо, що цими словами у МКЧХ вирішили натякнути на колонію в Оленівці.

Крім того, в організації запевняють, що готові стати "нейтральним посередником". Це передбачає прагнення брати участь в обміні військовополоненими, а також інших сферах гуманітарної діяльності.