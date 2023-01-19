Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил в своем фейсбуке. Он отметил, что введение соответствующего инструмента удалось обсудить в Анкаре. В столице Турции он встретился с российской коллегой Татьяной Москальковой. И они дошли до общего знаменателя.

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Что предполагает новый механизм

По словам Лубинца, граждане нашего государства могут обращаться к уполномоченному. В него они могут получить или проверить необходимые данные, связанные с пропавшими без вести. Речь идет о тех, кто либо может находиться на территории России, либо на временно оккупированных территориях Украины.

По результатам коммуникации с российской стороной Офис омбудсмена Украины будет давать ответы гражданам Украины, общественным объединениям и всем обратившимся за помощью,

– написал Лубинец.

Внимание! Для этого вы можете обратиться за одним из этих номеров: 0800-50-17-20, 044-299-74-08. Или выбрать один из вариантов связи, указанных на сайте омбудсмена.

Чтобы получить всестороннее и эффективное взаимодействие, во время обращения рекомендуют предоставлять развернутые данные о разыскиваемых лицах. Если говорить об общественных объединениях, учреждениях и организациях, то им следует предоставить имеющиеся документы комплексно. Речь идет о списках разыскиваемых лиц. В них, собственно, должны быть указаны имеющиеся и необходимые данные, которые помогут быстрее обнаружить пропавших без вести.

Президент МККК едет в Москву

В пресс-службе МККК сообщили, что его президент Мирьяна Сполярич на этой неделе прибудет в Москву. В столице России она будет с рабочим визитом. Во время него будут обсуждаться доступ сотрудников комитета к военнопленным.

Безусловный приоритет для президента Сполярич – сделать так, чтобы делегаты МККК могли регулярно посещать военнопленных, и обеспечить последним гуманное поведение в соответствии с международным гуманитарным правом,

– говорится в пресс-релизе.

В организации отмечают, что стремятся получить полный и регулярный доступ ко всем военнопленным. И на это не должно влиять их местонахождение. Подозреваем, что этими словами в МККК решили намекнуть на колонию в Еленовке.

Кроме того, в организации уверяют, что готовы стать "нейтральным посредником". Это предполагает стремление участвовать в обмене военнопленными, а также в других сферах гуманитарной деятельности.