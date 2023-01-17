Россия хочет запятнать украинскую армию в сознании принимающего решение Запада. Об этом заявил глава USCC Сергей Кузан.

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Россияне хотят использовать Красный Крест

По словам Кузана, государство-агрессор готово использовать российский Красный Крест для дезинформации об ВСУ. Это крайне циничная пропагандистская тактика, болезненно использующая международное доверие к организации

Существует закономерность, показывающая, что российский Красный Крест является фронтом для стратегии гибридной войны России. Эта модель будет распространяться, когда начнется пропагандистская кампания по ограничению поддержки Запада,

– сказал глава USCC.

Он добавил, что это предсказуемо. Однако было бы возмутительно, если бы Российский Красный Крест поддерживал или вступал в сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста (МККК) по этой теме.

Кузан отметил, что МККК занимает очень сомнительную позицию по поводу войны. Однако он ни в коем случае не должен разрешать, чтобы им манипулировали тактики российской пропаганды. Если бы комитет "вел себя" на манипуляцию, то разрушил бы любое доверие, которое осталось.