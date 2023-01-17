Росія хоче заплямувати українську армію в свідомості Заходу, який ухвалює рішення. Про це заявив голова USCC Сергій Кузан.

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Росіяни хочуть використати Червоний Хрест

За словами Кузана, держава-агресор готова використати російський Червоний Хрест для дезінформації про ЗСУ. Це вкрай цинічна пропагандистська тактика, яка болісно використовує міжнародну довіру до організації

Існує закономірність, яка показує, що російський Червоний Хрест є фронтом для стратегії гібридної війни Росії. Ця модель буде поширюватися, коли розпочнеться пропагандистська кампанія з обмеження підтримки Заходу,

– сказав голова USCC.

Він додав, що це передбачувано. Однак було б обурливо, якби Російський Червоний Хрест підтримував або вступав у співпрацю з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) у цій темі.

Кузан зазначив, що МКЧХ займає дуже сумнівну позицію щодо війни. Однак він ні в якому разі не повинен дозволяти, щоб ним маніпулювали тактики російської пропаганди. Якби комітет "повівся" на маніпуляцію, то зруйнував би будь-яку довіру, яка залишилася.