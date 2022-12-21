Более 150 лет Красный Крест все ассоциируют с мирной организацией с благими намерениями. Но у Российского Общества Красного Креста другие взгляды на эти "благие намерения". Пока русские попы освящают танки, КК собирает деньги на амуницию и дроны.

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Красный Крест помогает родным военных

Еще раз подчеркиваем, что организация должна соблюдать нейтралитет. Но в России традиционно искривленное понятие чего-либо, в том числе нейтралитета.

Так, в октябре организация начала сбор средств, которые будут направлены на поддержку семей российских военнослужащих, а также мобилизованных. Их планируют обеспечить как гуманитарной, так и психологической помощью.

Такие действия – яркая поддержка войны против Украины. Ведь организация помогает тем, кто содействует убийствам мирного населения на территории нашего государства.

Психологическая помощь – цветочки

Особого внимания заслуживает акция MyVmeste или на русском МыВместе. Вот в ее рамках помогают уже непосредственно русским солдатам. Организация способствует доставке им еды, снаряжения. И все это, конечно, сопровождается милыми детскими письмами, окопными свечами. Беспокоятся, так сказать, о тепле и уюте убийц на фронте.



Акция MyVmeste направлена на помощь российской армии / Скриншот

Если вы думали, что дети пишут только письма, то очень ошибаетесь. Их еще и привлекают к сбору беспилотников, которые могут корректировать огонь русской артиллерии. Всё это, напомним, делается под патронатом гуманитарной организации.

Заметим, что российский КК отрицает сбор военного снаряжения или оборудование двойного назначения В то же время он использует для пожертвований платформу MyVmeste. А это значит, что организация точно помогает русской армии. И от этого уже никак не отвертишься.

В регионах помогают войску и не скрывают этого

Яркий пример – Камчатское отделение Красного Креста. Хотя КК и открещивается от сбора необходимых военных вещей, на сайте этого региона четко указано, что собирают помощь для "пострадавших от кризиса в Украине, военнослужащих и членов их семей". Среди необходимого: термобелье, носки, индивидуальные аптечки, спальные мешки и другие дополнительные элементы снаряжения.



На Камчатке собирают необходимые для "мобиков" вещи / Скриншот сайта

Активист австралийской организации "Украинцы Сиднея" Антон Богданович решил проверить, как далеко на Камчатке готовы зайти. Для этого он позвонил по телефону в офис и спросил, какую помощь для военнослужащих там принимают. Ему ответили, что говорится о теплой одежде, продуктах быстрого приготовления, подгузниках, аптечках, средствах гигиены, спальных мешках. Что касается "дополнительных элементов снаряжения", то ими оказались "балаклавы и прочее".

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На вопрос, можно ли привезти военную форму и дроны, он получил утвердительный ответ. Антон Богданович по телефону был приглашен в пункт сбора гуманитарной помощи Камчатского Красного Креста, расположенного на улице Ленинградской 72.

Действия только Камчатского отделения демонстрируют, что русский Красный Крест:

поддерживает наступление России на Украину;

обеспечивает необходимыми вещами "мобиков", чье оснащение недостаточно.

Есть ли влияние на русский Красный Крест

Начнем с того, что Красный Крест Украины отметил отсутствие нейтралитета у российской организации. Как отмечают в организации, Движение не может принимать чью-либо сторону в вооруженном конфликте. Но в России считают иначе.

В то же время, следует понимать, что влияния на русский Красный Крест фактически нет. Ведь существует 192 национальных общества. У каждого из них свой устав. И каждый из них – отдельная организация, а не филиал МККК. И это означает, что международное представительство прямых рычагов не имеет влияния.

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Активисты призывают исключить Россию из Красного Креста

В Австралии происходили протесты под офисом Красного Креста. Небезразличные активисты призывают повлиять на российскую организацию. Она ведь своей деятельностью способствует войне против Украины.



Активисты призывают исключить Россию из Красного Креста / Фото Nicholas Buenk

Если же организация в стране-агрессорке не откажется от помощи армии, то ее необходимо исключить из Красного Креста. Кроме того, лишить возможности использовать логотип и название, подчеркнул Антон Богданович.