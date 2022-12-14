Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер заявила, что эту возможность могут выполнить обе стороны.

Кстати говоря Визит Красного Креста к военнопленным: Украина не может официально подтвердить

Обмен "всех на всех" – какова вероятность

Сполярич-Эггер отметила, что в российско-украинском международном конфликте может произойти обмен "всех на всех". Она добавила, что это "известная практика" во время войны.

Эта возможность, безусловно, может быть использована сторонами,

– сказала президентка.

В то же время, никаких подробностей она не добавила.

Обмен пленными: последние новости

Украина продолжает возвращать из плена своих людей. Власти подчеркивают, что помнят о каждом пленном.

Например, 14 декабря домой вернулись еще 64 военнослужащих. Они воевали на Донецком и Луганском направлениях. В частности, защищали Бахмут.

6 декабря также вернули 60 наших военных. Это воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ – 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

1 декабря Украина вернула из российского плена еще 50 бойцов. Большинство из освобожденных украинцев имеют ранения и травмы. Среди освобожденных есть также те, кто находились в Еленовке, раненные, в частности, в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля из российского плена уже вернули более 1300 украинцев.