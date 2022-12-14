Президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Еггер заявила, що цю можливість можуть виконати обидві сторони.

До речі Візит Червоного Хреста до військовополонених: Україна не може офіційно підтвердити

Обмін "всіх на всіх" – яка ймовірність

Сполярич-Еггер зазначила, що обмін "всіх на всіх" може відбутися в російсько-українському міжнародному конфлікті. Вона додала, що це "відома практика" під час війни.

Ця можливість, безумовно, може бути використана сторонами,

– сказала президентка.

Водночас жодних подробиць вона не додала.

Обмін полоненими: останні новини

Україна продовжує повертати з полону своїх людей. Влада наголошує, що пам'ятають про кожного полоненого.

Наприклад, 14 грудня додому повернулися ще 64 військовослужбовці. Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, обороняли Бахмут.

6 грудня також повернули 60 наших військових. Це воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

1 грудня Україна повернула з російського полону ще 50 воїнів. Більшість із визволених українців мають поранення і травми. Серед звільнених є також ті, хто були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від 24 лютого з російського полону вже повернули понад 1300 українців.