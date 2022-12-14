З'явилась інформація, що тиждень тому Росія почала допускати представників МКЧХ до невеликої кількості установ, де тримають полонених. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Крім військовополонених, там перебувають й цивільні. Щодо кількості відвіданих місць та полонених – чекають на цифри від Червоного Хреста. Однак Лубінець додав, що підтвердити ці повідомлення з інших джерел поки не може.

Коли підтвердять інформацію

Омбудсмен зазначив, що цю інформацію буде підтверджено, коли про неї також повідомлять і родичі полонених українців. Відповідно до міжнародних норм, Червоний Хрест не повідомляє омбудсмену деталі про візит.

Для мене ця інформація стане підтверджена лише тоді, коли я отримаю сигнал, що справді родичі почали отримувати нову додаткову інформацію від Міжнародного Комітету Червоного Хреста,

– зазначив Лубінець.

МКЧХ почав виконувати свій мандат

За словами уповноваженого, єдине, що йому може сказати Червоний Хрест "Нас почали пускати".

Лубінець не може назвати кількість установ та місця, куди допустили МКЧХ, аби не дати аргументів Росії. Однак підсумував, є інформація, що МКЧХ почав виконувати свій мандат у цій частині.

Що цьому передувало