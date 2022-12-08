Деталі повідомили у пресслужбі Червоного Хреста. Там запевнили, що наступний візит запланований вже на наступний тиждень.

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У Червоному Хресті повідомили, що представники МКЧХ здійснили один дводенний візит до українських військовополонених. У цей же період були здійснені візити до російських військовополонених. До кінця місяця заплановано ще більше візитів.

Представники МКЧХ перевірили умови утримання та лікування військовополонених та доставили полоненим:

засоби особистої гігієни,

ковдри,

теплий одяг і книги.

МКХЧ також зв'язався з сім'ями полонених, щоб передати новини від їхніх близьких.

У Червоному Хресті наголосили, що усі військовополонені мають право на регулярні візити їхніх делегатів. Хоча нещодавні візити є важливим прогресом, МКЧХ має бути наданий безперешкодний доступ до всіх полонених неодноразово і без наглядачів, де б вони не утримувалися.

Окупанти не давали доступ до українських полонених

Раніше окупаційна адміністрація на захоплених територіях Сходу України перешкоджала доступу міжнародних спостерігачів до місць утримання українських полонених. Поки незрозуміло, що змусило російську сторону почати співпрацювати.

Зверніть увагу! Натомість Україна ніколи не перешкоджала роботі міжнародних гуманітарних організацій. На підтвердження цього до України з чотириденним візитом прибула президентка Червоного Хреста Мір'яна Сполярич.

Що цьому передувало